Özgür Murat Sönmez’in yönettiği ve Ceyhun Yılmaz, Vedat Erincin, Meral Perin ile Alparslan Çağlar’ın oynadığı Deli Kazım, 23 Eylül 2022’de Özen Film dağıtımıyla Kayo Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kahramanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1920’li yıllarda tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Savaş yıllarında adada kalan arkadaşlarına ulaşmak zorundadır. Gemi bulunmadığı için kahramanımız küçük bir sandala biner, denizdeki tehlikeli yolculuk biter ve bitkin bir halde adaya ulaşır. Kavuşma sevinci yaşanırken adada niyeti bozuk yabancı askerler olduğunu öğrenir. Adadaki hiç kimse savaşın bittiğinden ve eski düşmanların artık dost olduklarından haberleri yoktur. Adadaki yabancı askerlerin ise aslında hazine avcısı oldukları ortaya çıkar. Adadaki tarihi eserleri çalıp satmaktadırlar, kahramanımız buna izin vermeyecektir.