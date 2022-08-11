Yılın Çocuk Filmi Masal Şatosu: Gizemli Misafir’e Masalsı Gala

Başrolünde Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı, minik hayranlarının heyecanla beklediği Masal Şatosu: Gizemli Misafir için 10 Ağustos Çarşamba akşamı Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gala gerçekleştirildi. Masal Şatosu’nun sihirli dünyasının sinema salonlarında hissedildiği akşamda filmin oyuncuları mutluluklarını paylaştı. Filmi ilk kez sinemada izleyeceklerini söyleyen oyuncular tüm misafirlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür etti.

Basın Bülteni

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Bade Talanioğlu / Burak Kuka



Dolunay Soysert / Ece Mumay



Ecrin Su Çoban / Gülse Göçer



Melis Hazal Karagöz / Ozan Varol



Parla Şenol / Sinan Çatıkkaş



Ümit Erdim

