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Yılın Çocuk Filmi Masal Şatosu: Gizemli Misafir’e Masalsı Gala

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Başrolünde Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı, minik hayranlarının heyecanla beklediği Masal Şatosu: Gizemli Misafir için 10 Ağustos Çarşamba akşamı Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gala gerçekleştirildi. Masal Şatosu’nun sihirli dünyasının sinema salonlarında hissedildiği akşamda filmin oyuncuları mutluluklarını paylaştı. Filmi ilk kez sinemada izleyeceklerini söyleyen oyuncular tüm misafirlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür etti.

Bade Talanioğlu / Burak Kuka

Dolunay Soysert / Ece Mumay

Ecrin Su Çoban / Gülse Göçer

Melis Hazal Karagöz / Ozan Varol

Parla Şenol / Sinan Çatıkkaş

Ümit Erdim

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