Ramiz Bayraktar Sürprizi

30 Eylül’de vizyona girecek olan Yanlış Anlama 2 filminden Ramiz Bayraktar’lı klip geldi. Ünlü Rapçi Ramiz Bayraktar’ın Açılın şarkısına gelen klipte setten eğlenceli görüntüler paylaşıldı. Oldukça keyifli bir çekim dönemi geçirdiklerini söyleyen Cemal Hünal’ın da sette Açılın şarkısı eşliğinde dans ettiği görüldü. Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin başrollerini paylaştığı Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki yanlış anlamaları konu alan filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Gruda ile M. Fatih Özkan, İslam Mehreliyev ve Ercan Resulov gibi Azerbaycan sinemasının ünlü isimleri var. Yanlış Anlama 2 filmi 30 Eylül’de vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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