Tom Cruise Efsanesi, Top Gun: Maverick ile 15 – 16 Ağustos’ta Küçükçiftlik Bahçe Sineması’nda

Tom Cruise’u dünya çapında bir yıldız yapan Top Gun’ın 36 yıl sonra çekilen devam filmi Top Gun: Maverick, 15 – 16 Ağustos’ta art arda iki gösterimle KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda gösteriliyor. Film, usta pilot Pete “Maverick” Mitchell’in eğitmen olarak hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları işliyor. Yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski’nin oturduğu filmde Altın Küre ödüllü oyuncuya, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman gibi yıldızlar eşlik ediyor. Kapı açılış saati 19:30, film başlama saati 21:00 olan gösterimler için biletler biletinial.com’da ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışta.

Basın Bülteni

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)

Mustang

Stardust

Top Gun: Maverick