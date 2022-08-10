Onur Bilgin’in yönettiği ve Neşe Erkal, Halit Şahin, Nehir Kamalı ile Alp Seyyah’ın oynadığı Sanrı, 02 Eylül 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Runo Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmin baş karakteri olan 24 yaşındaki Yasemin, büyük maddi sıkıntılar yaşamakta ve iş aramaktadır. Başvurduğu iş bulma kurumundan nihayet kendisine göre bir iş olduğunun bilgisi gelir. Şehrin dışında yaşayan bir ailenin, 9 yaşındaki kız çocuklarına yatılı bakıcı aradıklarını öğrenir. Bir süre sonra evde bazı garip doğa üstü olaylar gelişir. Yaşadıklarına anlam vermeye çalışırken geceleri gördüğü kâbuslarla içinden çıkılması çok zor anlar yaşamaya başlar.