Salgın Sonrası 28 Lokasyonda 116 Yeni Sinema Perdesi

Sinema araştırmacısı Deniz Yavuz, Türkiye sinemalarının son gişe verilerini inceledi ve raporlarını yayınladı. Covid-19 salgını sinemada da yaşamsal alışkanlıkların değişmesine sebep oldu. Salgın kaynaklı ölümlerle yaşam dinamikleri, negatif değerlerle etkilenerek yok olmanın eşiğine geldi. Sinemalar için en büyük ayrıcalık, yüksek kalite filmler ile son sistem özellikleri sahip konforlu sinema binalarıdır. Veriler, bu avantajların sinemada film izlemek için özel ve benzersiz ayrıcalıklar olduklarını kanıtlıyor.