Sungun Babacan’ı Kaybettik

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 05 Ekim 1958′de doğan Sungun Babacan seslendirme çalışmalarına TRT’de başladı, çeviri ve seslendirme yönetmenliği de yaptı. Babacan’ın seslendirdiği aktörler arasında Tom Hanks, Brad Pitt, John Travolta, Tom Cruise, Alec Baldwin, Mel Gibson, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner gibi isimler var. Babacan’ın cenazesi, 07 Ağustos 2022 Pazar günü Balıkesir Burhaniye Orjan Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Burhaniye Geriş Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.