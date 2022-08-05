Tek Filminin İlk Teaser’ı Yayımlandı

Tamer Levent’in oynadığı, Türkiye’nin ilk tek kişilik filmi olan Tek’in ilk teaser’ı yayımlandı. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı filmin ilk teaser’ında eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı Çağrı Merkezi’ni kuran Profesör Doktor Adem Tek’in, iç hesaplaşmasından bir kesit izliyoruz. Tamer Levent’in “Her Suç Cezasıyla Evlidir” sözleriyle açılan teaser merak uyandırıyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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