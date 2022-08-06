Semih Sergen’i Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 11 Mayıs 1931′de İstanbul’da doğan Sergen Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nü bitirdi. 1958 yılında Duvaklı Göl ile sinemaya başlayan Semih Sergen’in diğer filmleri arasında Malkoçoğlu, Sonsuz Geceler, Karakolda Ayna Var, Birleşen Yollar, Altın Şehir, Garip Bir İzdivaç, Dağları Delen Ferhat, Kadın İsterse, Seni Bekleyeceğim, Hayat Kavgası, Romantik, Duvaklı Göl, Galatalı Mustafa gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.