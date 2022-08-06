Kotaro Isaka’nın Suikast Treni Adlı Romanı Thesus Yayınları’ndan Çıktı

Tokyo’dan hareket eden bir hızlı trende beş katil, para dolu bir çanta için mücadele ediyor. Peki kim son durağa ulaşabilecek? Japonya’nın en çok satılan kitap serisinden orijinal ve etkileyici bir gerilim. Deadpool 2 ve Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filmleri yönetmeninden Brad Pitt, Joey King ve Aaron Taylor Johnson’un başrollerini paylaştığı, Kotaro Isaka’nın romanından uyarlanan film Suikast Treni sinemalarda gösterime girerken, kitap da Theseus Yayınları tarafından satışa sunuldu. Ünlü The Times Gazetesi, Suikast Treni’ni, “Eğlenceli… yüksek hızlı… bir sürü virajlı… bir Tarantino – Coen Kardeşler havası var. 320 km. hızda işlenen kapalı oda cinayetleri.” ifadeleriyle tanıtıyor.