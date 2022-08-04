T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Yozgat Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen, Yozgat Belediye Başkanlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneği yürütücülüğünde düzenlenecek olan Bozok Film Festivali, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festivali Aakademisyen Batuhan Kalaycı yönetecek, danışmanlığını ise Sinema Yazarı Suat Köcer üstleniyor. Emek ve Onur ödüllerinin de verileceği festival, 19 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek olan açılış galası ile başlayacak ve 21 Ekim 2022 tarihinde ödül töreni ile son bulacak.

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