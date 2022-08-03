Masal Şatosu: Gizemli Misafir Kadrosuna Dolunay Soysert Sürprizi

Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı ve çekimleri Hatay’da gerçekleştirilen Masal Şatosu: Gizemli Misafir vizyona girmek için gün sayıyor. Yeni macerada genç isimlere başarılı oyuncu Dolunay Soysert de eşlik ediyor. Yönetmenliği Burak Kuka’ya ait olan Masal Şatosu: Gizemli Misafir çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesi için onları sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. Neşe ve arkadaşlarının gizemli bir misafirle karşılaşmalarının ardından atılacakları serüven izleyicilere aksiyon ve eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Masal Şatosu: Gizemli Misafir, 12 Ağustos Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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