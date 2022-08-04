Senaryosunu Akın Olgun’un Kaleme Aldığı Fısıltılar Adlı Kısa Filme Feel The Reel Uluslararası Film Festivali’nden Üç Ödül Birden

Akın Olgun’un yapımcılığını üstlendiği, Savaş Alpaltun’un yönettiği, görüntü yönetmenliğini Ali Cihan Yılmaz’ın üstlendiği Fısıltılar (Whispers) adlı kısa film, altı yıldır İskoçya’da düzenlenen Feel The Reel Uluslararası Film Festivali’nin Haziran ayı seçkisinde üç dalda ödül aldı. Türkiye’den İngiltere’ye siyasi nedenlerle iltica eden bir ailenin, tek çocukları Arif’in biyolojik cinsiyetiyle çatışma yaşamasıyla başlayan yüzleşme sürecini konu alan film festivalde En İyi Kısa Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. Dilek Yorulmaz, Fatih Dönmez ve Rohat Ünek’in rol aldığı Fısıltılar (Whispers), Glasgow ve Romanya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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