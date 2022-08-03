Esenler Kısa Film Yapım Desteği Başvuruları Başladı

11 – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Esenler Film Günleri, programına önemli bir yeniliği ekleyerek yoluna devam ediyor. Çeşitli kategorilerde film gösterimlerinin yapılacağı etkinlikte, bu yıl kısa film yapım desteklerinin yer alacağı Esenler Kısa Film Yapım Desteği’nin sektör profesyonelleri ile geleceğin yapımcı ve yönetmenlerini buluşturması hedefleniyor. Açılan başvurularda, ön jüri tarafından seçilecek finalistler arasından dereceye giren 3 projeye yapım desteği sağlanacak. Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği Esenler Kısa Film Yapım Desteği’ne başvurular 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Basın Bülteni

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