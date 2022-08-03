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Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Açılış Filmi Belli Oldu: 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülünü Kazanan Ayrılma Kararı

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Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi, 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Ayrılma Kararı (Decision to Leave) oldu. Park Chan-Wook imzalı film, 16 Eylül akşamı Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açılış töreninin ardından gösterilecek. Direktörlüğünü Azize Tan’ın üstlendiği festival 16 – 21 Eylül 2022 tarihleri arasında yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde adını duyuran yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturacak.

1976

Ayrılma Kararı (Decision to Leave)

Bebek Servisi (Broker)

EO

Güneş Sonrası (Aftersun)

Güzel Bir Sabah (One Fine Morning)

Medusa Delux

The Stars at Noon

Tori and Lokita

Under the Fig Trees

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