Efsanevi Müzisyen David Bowie’nin Hayatını Anlatan Stardust, 09 Ağustos’ta Küçükçiftlik Bahçe Sineması’nda

URU organizasyonuyla gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda, 09 Ağustos Salı akşamı gösterilecek olan Stardust filmi 2016 yılında yaşamını yitiren efsanevi müzisyen David Bowie’nin hayatını konu alıyor. Bowie, henüz 24 yaşındayken Amerika’ya ilk yolculuğuna çıkar. Büyük bir heyecanla çıktığı bu yolculukta David Bowie, kendisi için hazır olmayan bir dünyayla karşılaşır. Kapı açılışı 19:30, film başlama saati ise 21:00 olan gösterim biletleri biletinial.com’dan ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin ediliyor.

Basın Bülteni

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Gösterilecek Filmler

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Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)

Mustang

Stardust

Top Gun: Maverick