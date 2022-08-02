İzmir Sinema Bülteni Temmuz 2022 Yayınlandı

İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı başarıyla tamamlandı. İlk uzun metraj film projesini hayata geçirmeye hazırlanan sinemacıların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 19 – 23 Temmuz 2022 tarihleri arasında kampa katılmaya hak kazanan 5 film projesinin senarist, yönetmen ve yapımcıları 5 gün boyunca yoğun bir eğitim sürecinden geçtiler. Senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını Deniz Akçay’ın üstlendiği Köksüz filmi 2013 yılında İzmir’de çekildi. Aynı zamanda Akçay’ın ilk sinema filmi deneyimi olan Köksüz, babanın ölümü ardından bir aile olarak hayata devam etmenin ağırlığıyla baş etmeye çalışan bir anne ve üç çocuğunun hikâyesini anlatıyor.