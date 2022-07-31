Rauf Altınak’ı Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rauf Altıntak, 31 Temmuz 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 1946 yılında İstanbul’da doğan Altınak, Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza başta olmak üzere üstad hocalarla asistan olarak çalıştı, 3. Selim (Kılıç ve Ney), Ali Baba ve Kırk Haramiler, Boğaç Han, Cyrano De Bergerac gibi oyunlarda ve Çingene, Asılacak Kadın, Geldi Sevdi Vurdu adlı sinema filmlerinde oynadı. Altıntak’ın cenazesi, 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Sarıyer Kireçburnu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Kireçburnu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.