William Brent Bell’in yönettiği ve Isabelle Fuhrman, Julia Stile, Rossif Sutherland ile Hiro Kanagawa’nın oynadığı Orphan: First Kill, 09 Eylül 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lena Klammer, Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçarak Amerikalı zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçer. Bu şekilde Amerika’ya getirilen Lena, Esther adını alarak ailenin bir parçası olur. Fakat Lena’nın planları, ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya göze alan anne Tricia yüzünden riske girer.