Evdeki Düşman: Başlangıç, 09 Eylül’de Sinemalarda

Unutulmayan korku filmlerinden Evdeki Düşman (Orphan) Esther’in hikâyesiyle 09 Eylül 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Lanetli Çocuk (The Boy) ve İçimdeki Şeytan (Devil Inside) gibi filmlerinin yönetmeni William Brent Bell, zekice kurgulanmış, sürprizlerle dolu bu devam filmi Evdeki Şeytan: Başlangıç’ta seyirciyi son ana kadar şaşırtmayı ve gerilimi hiç düşürmemeyi başarıyor. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2), Aquaman filmlerinin senaristi David Leslie Johnson’ın yapımcısı olduğu ve ABD dağıtımını Paramount’un üstlendiği filmin başrollerinde ise Julia Stiles (10 Things I Hate About You), Isabelle Fuhrman (Orphan, Hunger Games) ve Matthew Finlan yer alıyor.
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