İlhan İrem’i Kaybettik

Şarkıcı, bestekar İlhan İrem, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 01 Nisan 1955 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen İlhan İrem, 1970 yılında Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması’nda Meltemler adlı orkestrası ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. İrem, Üç Sevgili, Boşver Arkadaş, Mahcup Delikanlı, Yazık Oldu Yarınlara, Parasızlar, Gecelerin Ötesi, Bacım gibi yerli filmlerin müziklerini yaparak sinema sanatına da katkıda bulundu. İrem’in cenazesi, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Bebek Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.