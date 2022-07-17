Erden Kıral’ı Kaybettik

Sinemamızın önemli yönetmenlerinden Erden Kıral, 17 Temmuz 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 1942 yılında Gölcük’te doğan Kıral, Gerçek Sinema ve Çağdaş Sinema Dergisi’nde sinema yazıları yazdı. Vatan Gazetesi’nde ve 7. Sanat Dergisi’nde 3. Dünya Sineması ile ilgili araştırmaları yayınlandı. Bereketli Topraklar Üzerinde, Mavi Sürgün, Av Zamanı, Hakkari’de Bir Mevsim, Ayna, Avcı ve Kanal adlı filmleri sinemamızın en önemli filmleri arasında gösterilir. Kıral’ın cenazesi, 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.