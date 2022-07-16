Yavuz Figenli’yi Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi yönetmenlerinden Yavuz Figenli, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1936 doğumlu Figenli’nin hatırlanan filmleri arasında İntikam Fırtınası, Kahreden Firar, Kan ve Kurşun, Allaha Adanan Toprak, Son Söz Benim, Kanlı Takip, Derebeyi, Bu Ne Biçim Hayat, Kabadayi, Hakimo, Kanlı Sevda, Kışlalar Doldu Bugün, Söyleyin Anama Ağlamasın, Çamur Şevket, Günahını Ödeyen Kadın, Köprüden Geçti Gelin, Sıra Sende Yosmam, Mihracenin Gözdesi, Donanma Kamil, Kanımın Son Damlasına Kadar gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.