Dört Gözle Beklenen Yılın Çocuk Filmi Masal Şatosu: Gizemli Misafir’den İlk Fragman Yayınlandı

Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı film serisi Masal Şatosu’nun çekimleri geçtiğimiz haftalarda Antakya’da tamamlanmıştı. Hollywood standartlarında hazırlanan ve 12 Ağustos 2022 Cuma günü beyazperdede yerini alacak ve sinemaseverlerle buluşacak olan filmden ilk fragman da geldi ve internet ortamında yayına verildi. Başarıları ve kendine has kitlesiyle Türkiye’nin en çok beğenilen çocuk – gençlik serisi Masal Şatosu: Gizemli Misafir yine kendisine hayran bırakacak.

Basın Bülteni

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