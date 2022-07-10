Cesur Doğan’ı Kaybettik

Oyuncu Cesur Doğan, 10 Temmuz 2022 Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 11 Haziran 1979 tarihinde Mardin’de dünyaya gelen oyuncunun Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı merhum Prof. Dr. Turgay Aktunç’un destekleriyle oyunculuk yaşamına atıldığı biliniyor. Çok uzun seneler Aydın’da radyo ve TV programcılığı da yapmış olan Doğan, Ezo Gelin, Arka Sokaklar, Melekler Korusun, Sakarya Fırat, Akasya Durağı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi TV dizileri ile Bana Bir Soygun Yaz, Koğuş Akademisi ve Hadi Ya adlı sinema filmlerinde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.