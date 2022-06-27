Yeşilçam’ın Unutulmaz Yıldızı Ediz Hun’un Hayatını Anlatan Film Gibi Geçti’nin İlk İmza Günü Yoğun İlgiyle Karşılandı

Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun’un hayatını konu alan ve öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’a ve kendi hayatına dair önemli anılarını paylaştığı Film Gibi Geçti kitabı için düzenlenen ilk imza günü Yeşilçam tutkunlarını bir araya getirdi. İnkılâp Kitabevi imzası taşıyan Film Gibi Geçti’nin tanıtıldığı etkinliğe ilgi büyük olurken, 5 saat süren imza gününde okurlarıyla tek tek sohbet eden Ediz Hun, 500’ü aşkın kitabını imzaladı. Düzenlenen imza gününde kitabını tanıtan Ediz Hun şunları söyledi: “Doğumumdan bugüne kadar olan yolculuğumu, periyotlar hâlinde okuyucuya aktardık. Enteresan bir otobiyografik kitap diyebilirim. Oldukça emek verdiğimiz güzel bir kitap oldu.”

Rıza Oylum – Ediz Hun

