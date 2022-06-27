Ünlü Sanatçılardan Filme Destek

Hurdacının Kızı isimli sinema filmi sanat camiasının ünlü isimlerinin Ferhat Göçer, Metin Şentürk, Erkan Petekkaya’nın önemli destekleriyle tamamlandı. Senaryosunu iki önemli isim Erdal Babür. Hülya Kılıç’ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop’un oturduğu film gerçek bir yaşam hikâyesinden yola çıkılarak senaryolaştırıldı. Hurdacının Kızı filmi, çocuk denecek yaşta tacize uğrayan bir kızın, ibret verici olayların birbirini takip ettiği acıklı ve hüzünlü öyküsü olarak dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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