12 Punto 2022’de Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl 19 – 26 Haziran tarihleri arasında, 16 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan 12 Punto 2022, ödül töreni ile sona erdi. Ödül törenine; TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cannes’da Altın Palmiye ödülünü kazanan Hüzün Üçgeni filminin yapımcısı Philippe Bober, yönetmen Eliah Suleiman ile Türk ve dünya sinemasından önemli isimler katıldı.

Ödüller:

TRT Ortak Yapım Ödülü

Karanlıkta Islık Çalanlar (Pınar Yorgancıoğlu)

Süt Çiftliği (Elif Eda Karagöz)

Güve Çiçeği (Büşra Bülbül)

TRT Ön Alım Ödülü

Güzel Bir Gece (Ozan Yoleri)

O da Bir Şey mi (Pelin Esmer)

Kör Gece (Reis Çelik)

Proje Geliştirme Ödülü

Beklenti (Ali Özel)

Çığ (Erdem Tepegöz)

Esma’dan Sonra (Mehmet Atan)

Geride Kalanlar (Mert Berdilek)

Kompleks (Ali Aydın)

Yönetmen Kurgusu (Aydın Sayman)

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü

DJ Ahmet (Georgi M. Unkovski)

Kayıtsızlık (Apathy / Alexandros Avranas)

Her Şey Burada Bitiyor (It All Ends Here / Rajko Grlic)

Balıklara Nasihat (Sermon to the Fish / Hilal Baydarov)

Bekir Bülbül – Büşra Bülbül –

Mehmet Zahid Sobacı (TRT Genel Müdürü)



Mehmet Zahid Sobacı – Semih Kaplanoğlu – Mesut Uçakan



Konuklar