Ödülleri Toplayan Okul Tıraşı AKM Yeşilçam Sineması’nda

Ferit Karahan’ın imzasını taşıyan Okul Tıraşı, Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gösterime giriyor. Dünya prömiyerini 2021 yılında yapan film; Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin de aralarında bulunduğu festivallerde yarışarak pek çok ödülün sahibi oldu. Film, şehirden uzak yatılı bir okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan küçük Yusuf’un hikâyesini konu ediyor.

Basın Bülteni

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