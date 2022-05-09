Her yıl farklı konularda kısa film senaryo yarışmaları düzenleyen ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı bu sene yarışma teması olarak ‘Engelli Olmak’ı seçtiklerini duyurdu. Dernek Genel başkanı Hamdi Sürücü, 11. ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması’yla sinema dünyasına ‘Engelli Olmak’ temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi hedeflediklerini ve yarışmada ödül alacak senaryoların kitaplaştırılıp filme çekileceğini belirtti. 11. ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması’nın son başvuru tarihi 22 Ekim 2022 olarak açıklandı. Daha geniş bilgiye web sitesinden ulaşılabiliyor.