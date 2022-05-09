Haberler

TMC İmzalı Müjdemi İsterim Filminin Yıldızları Okuma Provasında Buluştu

Yorum yapın

Yeni sezonda eğlenceli hikâyesiyle vizyona çıkmaya hazırlanan Müjdemi İsterim filminin okuma provası gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı filmin okuma provasında oyuncular Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum ve filmin yapımcısı Erol Avcı bir araya geldi. Son derece eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen okuma provasında oyuncular sık sık gülme krizine girince çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.