Kızlarımız Yarınlarımız Konulu 3. Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

“Kızlarımız Yarınlarımız” sloganıyla düzenlenen 3. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu sene 9 eserin finale kaldığı yarışmada Ali Rıza Erdemir’in Vesikalık filmi birinciliği kazanırken Ramazan Kılıç’ın Servis filmi ikinci, Nuray Kayacan Sünbül’ün Ukte filmi üçüncü olmaya hak kazandı. Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü Recep Bozgöz’ün Benden Korkmana Gerek Yok filmine verilirken, Kısa Film Yönetmenleri Derneği Özel Ödülü’nü Ali Rıza Erdemir’in Vesikalık filmi kazandı. Dereceye giren filmlerin birincisi 10.000 TL, ikincisi 5.000 TL, üçüncüsü 3.000 TL ve Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 3.000 TL ile ödüllendirildi.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Birincilik Ödülü: Vesikalık (Ali Rıza Erdemir)

İkincilik Ödülü: Servis (Ramazan Kılıç)

Üçüncülük Ödülü: Ukte (Nuray Kayacan Sünbül

Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü: Benden Korkmana Gerek Yok (Recep Bozgöz)

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Özel Ödülü: Vesikalık (Ali Rıza Erdemir)