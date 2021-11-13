Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2022, Kızlarımız “Yarınlarımız” mottosuyla gerçekleştiriliyor. Ödül töreni ve galası Nisan 2022 ayının son haftasında yapılacak olan yarışmaya son başvuru tarihi 25 Mart 2022 olarak belirlendi. Rotary 2420. Bölge tarafından düzenlenen yarışmada birinci olacak kısa filme 10.000 TL, ikinci olacak kısa filme 5.000 TL, üçüncü olacak kısa filme 3.000 TL. para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Özel Ödülü kategorileri var. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması 2022′ye katılım koşulları ve diğer detaylar için yarışmanın resmi web sitesi rkf.rotary2420.org adlı web sitesinden bilgi alınabiliyor.

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