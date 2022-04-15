Luma Kısa Film Festivali’nin ilki 24 – 26 Mayıs 2022 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. Festivalin amacı yeni senarist ve yönetmenlerin keşfedilmesini sağlamak, nitelikli kısa film yapımlarını izleyiciye ulaştırmak, kısa film yapımını özendirmek olarak belirlendi. Festival kapsamında sadece öğrencilerin başvurabileceği kısa film yarışması, kısa film senaryo yarışması ve uzun metraj senaryo yarışmasının yanı sıra kısa film gösterimleri, atölye çalışmaları ve çeşitli söyleşiler yapılacak. Konu ve tür kısıtlaması bulunmayan yarışmalarda senaryoların veya kısa filmlerin taşıdığı sanatsal değerin ilk ve en önemli aranan özellik olduğu belirtiliyor.

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