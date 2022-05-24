Yeditepe Üniversitesi’nde Luma Kısa Film Festivali Başladı

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım tarafından, yetenekli gençleri desteklemek amacıyla, bu yıl ilki düzenlenen Luma Kısa Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü öğrencileri ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinin ön jüriyi oluşturduğu yarışmalara öğrenciler, 126 kısa film, 191 kısa film senaryosu ve 34 uzun metraj senaryo ile başvurdu. Ön eleme sonucunda finale kalanlar 24 – 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yarışacak. Festivalde kısa film gösterimlerinin yanı sıra atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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