Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım Ortaklığıyla Gerçekleştirilen Luma Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım işbirliğiyle düzenlenen Luma Kısa Film Festivali, hayal etti̇ği̇ kısa fi̇lm projeleri̇ni̇ gerçekleşti̇rmek isteyen öğrenci̇leri̇ desteklemek ve genç yetenekleri̇ teşvi̇k etme amacıyla 24 – 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 300’ün üzerinde öğrencinin başvurduğu Luma Kısa Film Festivali’nde, Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülleri verildi.

Basın Bülteni

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