Nuh’un Gemisi Cudi’de 2, 22 Nisan 2022’de Sinemalarda

Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in üstlendiği, Üsküdar Yapım tarafından beyazperdeye getirilen Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi, 22 Nisan 2022 Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor. Başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen, Esma Soysal, İskender Bağcılar, Şebnem Yıldırım, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ercüment Aydın, Berat Demir, Nevra Pehlivan ve Charles Carroll’un üstlendiği filmde Şırnak’ta yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesinde Selo seçimlere adaylığını tekrar koymuş ve kampanya çalışmalarına başlamıştır. Seçim vaatleri Cudi dağı zirvesine kadar ulaşmakta, aşk, hüzün ve umutla seçim sonuçların ne olacağı beklenmektedir.

Basın Bülteni

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