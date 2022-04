Shakespeare’in Hırçın Kız Oyunundan Uyarlanan Romantik, Komedi ve Gençlik Filmi Son Parti 08 Nisan’da Vizyonda

Senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği Romantik – Komedi ve Gençlik filmi Son Parti, 08 Nisan’da vizyona girecek. Başrollerini Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş’un paylaştığı film, Shakespeare’in Hırçın Kız (The Taming of the Shrew) adlı komedi oyununun serbest bir uyarlaması. İkiz kardeşler Katre ve Birsu, Şehnaz Lisesi 12. sınıfta okurlar. Birsu okulun en popüler kızı, Katre ise ailenin asi çocuğudur. Dönem sonu gelmiş ve bir Şehnaz Lisesi geleneği haline gelmiş Egemen’in doğum günü partisi kutlanacaktır. Ancak o yıl mezun olacaklar için, bu sınavlardan önce son kez bir araya gelecekleri özel bir akşam olacaktır.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.