18. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor

Sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 21 Mart – 31 Mart tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek. Festivalde tüm etkinlikler çevrimiçi olarak yapılacak. 68 ülkeden toplam 2.081 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim, Forum ve Genç Bakışlar bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 33 ülkeden 81 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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