İFSAK 42. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması Sonuçları

İFSAK 42. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ödülleri yapılan törenle sahiplerine sunuldu. 157 filmin katıldığı yarışmanın son seçiciliğini Kurgucu Ali Aga, Akademisyen Feride Çiçekoğlu ve Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu gerçekleştirdi. 7 yıldan bu yana verilen Sinema Emek Ödülü ise bu yıl sadibey.com sitesinin kurucusu Sadi Çilingir’e verildi. Kazanan filmlerin ödülleri de 13 Mart 2022 Pazar günü yapılan törenle sahiplerini buldu.
- Basın Bülteni
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Ödüller
Kurmaca Dalı:
Mansiyon Ödülü: Belki Bir Gün Gideriz (İnan Erbil)
Üçüncülük Ödülü: Susam (Sami Morhayım)
İkincilik Ödülü: Sıradan Bir Gün (Arda Gökçe)
En İyi Kısa Film Ödülü: Cengiz (Haydar Taştan)
Belgesel Dalı:
Mansiyon Ödülü: Bir Tribün Hikayesi (Aylin Kızıl, Fatma Çelik)
Üçüncülük Ödülü: Bir Başka Köy (Sevde Tunç)
İkincilik Ödülü: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)
En İyi Kısa Film: Nosema (Etna Özbek)
Deneysel Dalı:
Üçüncülük Ödülü: Larva (Volkan Güney Eker)
İkincilik Ödülü: Oni: The Great Day of Wrath (Melisa Nil Yeşil)
En İyi Kısa Film: Rüzgar İçinde (Türkay Döşkaya)
Canlandırma Dalı:
Üçüncülük Ödülü: In the Woods (Ilgın Saçan)
İkincilik Ödülü: Oyun (Önder Menken)
En İyi Kısa Film: Dileklerin Cudisi (Cûdîyê Miradan) (Semiha Yıldız)