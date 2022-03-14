Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Mordem Sanat İşbirliği

Bu yıl kurulan Ayvalık Seyir Derneği 16 – 21 Eylül 2022 tarihleri arasında Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni düzenlemenin yanı sıra, Kültür İçin Alan desteği ve Mordem Sanat işbirliği ile 24 – 25 Eylül’de Diyarbakır’da olacak. Başta Ayvalık ve Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’de kültür sanat alanında etkinlik düzenlemek için kurulan Seyir Derneği, sahne sanatları eğitimi veren, farklı sanat işlerinin üretildiği, herkese açık bir mekân olarak kurgulanan Mordem Sanat işbirliği ve Kültür İçin Alan desteği ile Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni Diyarbakır’a götürüyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Kültür İçin Alan



Mordem

