Allah Yazdıysa Bozsun’un Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı

Yapımcılığını Ferit Turan’ın üstlendiği, Gökçe Tezdoğan ile Gökhan Yıldız’ın senaryosunu yazdığı ve Barış Yöş’ün yönettiği Allah Yazdıysa Bozsun filmi vizyon için gün sayıyor. Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür’ün yer aldığı filmin merakla beklenen afişi yayınlandı. 30’lu yaşlarındaki Irmak ilk defa kaldığı evde yastığının altına anahtar koyar ve rüyasında en yakın arkadaşı Eliz’in nişanlısı Burak ile evlendiğini görür. Film “Allah Yazdıysa Bozsun” dedirten bu rüyanın komik hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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