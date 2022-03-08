Osman Sekiz’in Canavarları

Başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı, agorafobi hastası (dışarı çıkma korkusu) Osman’ın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı maceralarının beyazperdeye aktarıldığı fantastik romantik bir film olan Osman Sekiz’in canavarlarından fotoğraflar paylaşıldı. Türkiye’de daha önce yapılmamış bir tür olan Osman Sekiz filminde yer alan 5 canavar karakterinin hazırlığı için 1,5 senelik bir ön çalışma gerçekleştirildi. Filmdeki canavarlar, Türk çizgi dünyasının duayen ismi İlban Ertem tarafından tasarlandı.

Basın Bülteni

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