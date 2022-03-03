Barış Yöş’ün yönettiği ve Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler ile Pelin Öztekin’in oynadığı Allah Yazdıysa Bozsun, 18 Mart 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Lara1 Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Irmak, hepimiz gibi sıradan bir hayat yaşarken, aşkı ıskalıyor. İlk ve tek aşkı çocukluktan kalan mektup arkadaşıdır. Birbirlerini hiç görmemişlerdir ama çok da iyi anlamışlardır. Anlaşılmak da beraberinde sevgiyi getirmiştir. Fakat zaman içinde mektuplaşmayı bırakıp birbirlerinin izini kaybetmişlerdir. Günler geçer, Irmak 30’lu yaşlarına gelir. En yakın arkadaşı Eliz’in nişanladığı gece akıllarına bir hurafe gelir.