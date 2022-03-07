Kadın Hayal Ederse, Bilimkurgu Filmi de Çeker

Sinemamızda genel olarak erkek yönetmenlerin ağırlıkta olduğu filmler ve anlatım diline şahit oluyoruz. Dünya sinemasında ses getiren filmler üreten kadın yönetmenlerimizin sayısı ise giderek artıyor. Türk toplumunda aksiyon, macera, korku, bilim kurgu, savaş ve western türlerinin kadın yönetmenlerce çekilemeyeceği gibi bir algı bulunuyor. Bu algıyı yıkan bir örnek olarak Serpil Altın distopik bilimkurgu türünde ilk uzun metraj filmi Bir Zamanlar Gelecek: 2121′in çekimlerini tamamladı. Altın: “Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Cesaret ve azimle hayal edersek, ruhumuzun derinliklerindeki hikâyeleri istediğimiz türde üretebiliriz.” diyor.

Basın Bülteni

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