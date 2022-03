John Wick’in Rekorunu Adanış: Kutsal Kavga Kırdı, Filmde 115 Karakter Ölüyor

11 Mart’ta gösterime girecek sezonun merakla beklenen yerli aksiyonu Adanış: Kutsal Kavga, ünlü aksiyon serisi John Wick’in ölüm rekorunu kırdı. Dövüş sahneleri ile seyirciyi hayli şaşırtmaya hazırlanan film, aksiyon sinemasının son dönemdeki en popüler yapımı John Wick’in tahtına göz dikti. 77 karakterin öldüğü John Wick’in koyduğu çıtayı hayli yukarıya taşıyan Adanış: Kutsal Kavga’nın aksiyon sahnelerinde toplam 115 karakter filmin sonunu göremeden ölüyor. Hankando Akademi çıkışlı özel dövüş tekniklerinin kullanıldığı Adanış: Kutsal Kavga, sinema tarihimizin bugüne kadarki en iddialı aksiyon sahneleriyle seyircinin nefesini kesmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.