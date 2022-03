Derviş Zaim’in Ödüllü Filmi Vizyona Giriyor

Yaptığı her filmle farklı bir konuyu ele alan usta yönetmen Derviş Zaim’in yeni filmi Flaşbellek’in vizyon tarihi belli oldu. Film, 08 Nisan 2022 Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. Tüm dünya da katıldığı her festivalden ödülle dönen ve Türkiye’yi gururlandıran film Suriye savaşını anlatıyor. Flaşbellek filminde uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Filistin ve Suriyeli başarılı oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat’ın rol aldı. Flaşbellek’te uzun ve önemli uluslararası kariyeriyle tanınan usta görüntü yönetmeni Andreas Sinanos da görev aldı. Filmde ustaların yanı sıra Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular da var.

Basın Bülteni

