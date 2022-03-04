Fobilere Ön Satış

Hann Yapım, 11 Mart 2022 Cuma günü vizyona girecek İlk Seans: NMSM ve 60’ar dakikalık diğer iki korku ve gerilim temalı filmleriyle oluşacak üçleme filmleriyle Türkiye’de bir ilke imza atıyor. 14 gün vizyonda kalacak ve sinema sektörüne yeni bir yön verecek İlk Seans: NMSM’nin biletleri 04 Mart’ta ön satışı açıldı. Korkularıyla yüzleşmek için şimdiden bilet almak isteyen sinemaseverler, bu ilgiyle de 60 dakikalık film versiyonuna sıcak baktıklarını gösterdi.

Basın Bülteni

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