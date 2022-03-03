Hüseyin Elmalıpınar’ı Kaybettik

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, 03 Mart 2022 Perşembe günü yolda yürürken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 23 Mart 1971 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Elmalıpınar ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çiçek Taksi dizisiyle tanınan oyuncunun filmleri arasında Kutsal Damacana, Hadi Ya, Kolpaçino, Gülcemal, Çıngıraklı Top, Vay Başıma Gelenler, Kaçış 1950, Düğün Dernek 2: Sünnet, Parayı Bulduk, Aşka Geldik, Yarı Yol, Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Bende Kal, Acemi Hırsız, Dalavere, Bizim Semtin Çocukları, Dedemin Gözyaşları gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.