Hasan Göktaş’ın yönettiği ve Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar ile Abidin Yerebakan’ın oynadığı Dalavere, 11 Ocak 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Roll Caption tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zeytinburnu’nda, eniştesi Münir’le ortak bir araba kiralama şirketi işleten Baybars’ın kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek için İstanbul’dan Bodrum’a gelen Baybars ve Münir’in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberleri yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir.

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